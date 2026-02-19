Rabat : un an, six mois et trois mois ferme, la répartition des peines des supporters sénégalais

À l’issue du procès des 18 supporters sénégalais jugés à Rabat, les peines ont été réparties en trois groupes distincts.



Selon Bacary Cissé, président de la Commission Communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF), neuf (9) supporters ont été condamnés à un (1) an de prison ferme et devront chacun s’acquitter d’une amende de 5 000 dirhams, soit environ 325 000 FCFA.



Six (6) autres écopent de six (6) mois de prison ferme assortis d’une amende de 2 000 dirhams, équivalant à près de 125 000 FCFA chacun.



Enfin, les trois (3) derniers sont condamnés à trois (3) mois de prison ferme et devront payer 1 200 dirhams, soit environ 75 000 FCFA par personne.



Ces condamnations sont exécutoires conformément à la décision rendue par le tribunal.

