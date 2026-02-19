Rabat : un an, six mois et trois mois ferme, la répartition des peines des supporters sénégalais

À l’issue du procès des 18 supporters sénégalais jugés à Rabat, les peines ont été réparties en trois groupes distincts.
Selon Bacary Cissé, président de la Commission Communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF), neuf (9) supporters ont été condamnés à un (1) an de prison ferme et devront chacun s’acquitter d’une amende de 5 000 dirhams, soit environ 325 000 FCFA.
Six (6) autres écopent de six (6) mois de prison ferme assortis d’une amende de 2 000 dirhams, équivalant à près de 125 000 FCFA chacun.
Enfin, les trois (3) derniers sont condamnés à trois (3) mois de prison ferme et devront payer 1 200 dirhams, soit environ 75 000 FCFA par personne.
Ces condamnations sont exécutoires conformément à la décision rendue par le tribunal.
Selon Bacary Cissé, président de la Commission Communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF), neuf (9) supporters ont été condamnés à un (1) an de prison ferme et devront chacun s’acquitter d’une amende de 5 000 dirhams, soit environ 325 000 FCFA.
Six (6) autres écopent de six (6) mois de prison ferme assortis d’une amende de 2 000 dirhams, équivalant à près de 125 000 FCFA chacun.
Enfin, les trois (3) derniers sont condamnés à trois (3) mois de prison ferme et devront payer 1 200 dirhams, soit environ 75 000 FCFA par personne.
Ces condamnations sont exécutoires conformément à la décision rendue par le tribunal.
Autres articles
-
Rufisque : la colère des jeunes éclate après la condamnation des 18 supporters sénégalais
-
Décapitation de la fillette de 5 ans à Kahone : Enfance massacrée. Trop, c’est trop ! (Par Adama Sow)
-
Entrée de Starlink au Sénégal : les syndicats des télécoms réclament une taxation de 30 milliards CFA
-
Liberté provisoire : Waly Faye brise le silence, « Jamais ils n’auront raison sur moi »
-
Condamnation des 18 supporters sénégalais au Maroc : la défense a décidé de faire appel