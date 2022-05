Benjamin Mendy, accusé de viols en Grande-Bretagne, plaide non coupable

⚖️ Accusé de viols, Benjamin Mendy plaide non-coupable devant la justice britannique.https://t.co/FYpIN2qXhm

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 23, 2022



"Non coupable", a répété à plusieurs reprises le footballeur de 27 ans devant le tribunal de Chester (nord-ouest de l'Angleterre), niant les sept viols, la tentative de viol et l'agression sexuelle dont il est accusé par six femmes, rapporte Bein Sports.