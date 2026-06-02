Bignona : les responsables de Pastef tournent le dos à Yankhoba Diémé après son maintien au gouvernement

Alors qu’il occupait le ministère des Transports, Yankhoba Diémé a été nommé hier au département stratégique des Forces armées dans le nouveau gouvernement Ahmadou Al Aminou Lô, contre l’avis de son parti Pastef (majoritaire parlementaire), qui a décidé «de na pas y participer» en raison de «désaccords».



À Bignona (sud), les responsables départementaux du Pastef considèrent désormais Yankhoba Diémé comme un ancien du parti. Ils lui reprochent d’avoir bravé la consigne de la formation dirigée par Ousmane Sonko en participant à l’équipe gouvernementale.



Selon Ibrahima Diémé, chargé de communication du parti dans le département de Bignona, «l’ancien responsable» départemental s’est lui-même « auto exclu » du parti en acceptant un poste dans le nouveau gouvernement. «Nous considérons que le frère Yankhoba Diémé n’est plus des nôtres dans la mesure où il appartient désormais à la mouvance présidentielle. Par conséquent, il n’est plus un militant de Pastef-Les Patriotes », a-t-il déclaré sur la RFM.



Selon lui, la décision de Yankhoba Diémé constitue une violation flagrante de la ligne officielle du parti car leur leader Ousmane Sonko avait clairement indiqué à travers une note leur refus de participer au gouvernement dirigé par Ahmadou Al Aminou Lo. « Le parti avait déjà publié un communiqué pour annoncer qu’il ne participerait pas au nouveau gouvernement. À notre grande surprise, l’un des nôtres, qui était responsable départemental, a choisi de passer outre cette consigne », a regretté Ibrahima Diémé.



D’après Ibrahima Diémé, cette nomination est perçue comme « une véritable trahison » par une partie des militants. En réaction, des mesures ont été prises à son encontre. «Yankhoba, au moment où nous parlons, a été retiré immédiatement du groupe officiel de la coordination départementale. Une réunion d'urgence est convoquée pour apprécier cette situation et prendre les décisions qui conviennent», a-t-il soutenu.



Selon lui, sauf retournement de situation, l’exclusion formelle de Yankhoba Diémé devrait être actée à l’issue de cette rencontre, marquant ainsi la fin de son compagnonnage avec Pastef dans le département de Bignona.