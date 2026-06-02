AIBD : les travailleurs déposent un préavis de grève et menacent de paralyser l’aéroport dès lundi prochain

Face à l’absence d’avancées dans leurs revendications, les travailleurs de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) ont annoncé le dépôt d’un préavis de grève et menacent de paralyser l’ensemble des activités opérationnelles de l’aéroport à partir de lundi prochain, dès 8 heures.



L’intersyndicale a dénoncé le non-respect des engagements pris par le ministère de tutelle après vingt mois de discussions sans résultat concret. « Il y avait eu des négociations entre nous et le ministre directement. Nous avions négocié, il y avait des engagements qui avaient été pris. Et ces engagements-là n'ont pas été respectés (…) Le gouvernement qui est ici a fait vingt mois et nous n'avons pas noté d'avancée », a déclaré Moustapha Gueye, délégué du personnel, lors d’une conférence de presse.



Moustapha Gueye a affirmé aussi que plusieurs engagements avaient pourtant été pris par les autorités à l’issue de précédentes négociations. « Nous avions déjà déposé un préavis de grève en mars 2025. Celui-ci n’avait pas été exécuté à la suite des négociations engagées directement avec le ministre. Des engagements avaient été pris, mais ils n’ont pas été respectés », a-t-il soutenu.



Le délégué du personnel a estimé que la situation s’est davantage détériorée au fil des mois. « Nous n’avons constaté aucune avancée. Au contraire, les retards se sont accumulés et les difficultés se sont aggravées », a-t-il regretté.



Les travailleurs préviennent que sans réponse satisfaisante des autorités dans les prochains jours, le mouvement de grève sera maintenu, avec le risque de fortes perturbations du trafic aérien de l’AIBD.