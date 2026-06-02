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Sénégal : le ministre Abdourhamane Sarr livre ses premiers mots après son départ du gouvernement



Sénégal : le ministre Abdourhamane Sarr livre ses premiers mots après son départ du gouvernement
Au Sénégal, Abdourhamane Sarr n’a pas été reconduit à son poste de ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, dans un contexte politique tendu entre le Président Diomaye Faye et le parti Pastef (majoritaire parlementaire).  Dans un message sur ses réseaux sociaux, le désormais ancien ministre a rappelé que «les fonctions publiques passent, (mais) les idées demeurent», sans préciser cependant s’il a «librement» décidé  de quitter le gouvernement comme l’ont fait certains ministres.

«Pour ma part, je demeure fidèle aux convictions qui m'animent depuis de nombreuses années : la liberté économique, la responsabilité, la discipline macroéconomique, l'initiative privée, la concurrence, l'innovation et la souveraineté économique. Je continuerai à servir le Sénégal avec la même énergie, la même liberté d'esprit et la même confiance dans les capacités de notre peuple», a-t-il conclu.
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Charles KOSSONOU

Mardi 2 Juin 2026 - 12:01


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