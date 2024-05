Birahim Seck invite le Président Bassirou Diomaye à rendre public le décret portant répartition des services

M. le PR @PR_Diomaye, la bonne gouvernance requiert de rendre public le décret portant répartition des services, entre la Présidence, la Primature et les Ministères pour l´information des citoyens et le suivi efficace des activités du Gouvernement. pic.twitter.com/ZBomo5cW0p

— Birahim Seck (@BirahimeSeck) May 24, 2024