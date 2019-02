Birahime Seck et livre qui va remuer le couteau sur la plaie à milliards du Prodac

Un livre qui vient à son heure ? Rien que le titre renseigne sur le timing de la parution : « LETTRE AU PEUPLE, Prodac Un festin de 36 milliards ». Nous sommes le samedi 02 février 2019, un jour pile avant le démarrage de la campagne présidentielle.



Comme pour informer les Sénégalais du type de dirigeants auxquels ils ont eu affaire durant le septennat de Macky Sall, le Coordonnateur du Forum Civil, Birahime Seck revient sur l’une des plus grosses affaires qui a éclaboussé le régime sortant. Le dossier Prodac, qui a provoqué la démission du ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, le temps d’un week-end, pour, disait-il à l’epoque : « permettre à la justice de faire son travail ».



Pour rappel, Mame Mbaye Niang a été épinglé par une enquête diligentée par l’Inspection Générale des Finances, en tant que ministre de la Jeunesse, pilote dudit projet. Il a été accusé d’un détournement de plus de 29 milliards Fcfa.

Dans son livre Birahime Seck évoque un nouveau chiffre, 36 milliards et parle de « festin » sur le titre de l’oeuvre qui vient de paraître. Pas sûr que le camp du pouvoir apprécie...