Journée 1er mai : le P.I.T célèbre les travailleurs et les travailleuses du Sénégal

« En cette journée symbolique du 1er mai 2024, le Parti de l’indépendance et du Travail (P.I.T) célèbre la fête internationale avec les travailleurs et les travailleuses du Sénégal », peut-on lire dans un communiqué du parti.



Evoquant un contexte actuel marqué, dit-il, par des transitions complexes, et les guerres en Ukraine et au Gaza, le P.I.T-Sénégal considère que la « mobilisation des travailleurs et des peuples pour la préservation de la paix et la résolution des conflits relève d’une nécessité urgente ».



Il ajoute que le P.I.T « se félicite des progrès vers une plus grande autonomie des nations africaines, en appelle à une coopération équitable et respectueuse entre les nations, favorisant le développement mutuel et la stabilité internationale ».



Le Parti de l’indépendance et du Travail a décliné les « nombreux défis pour les travailleurs et citoyens sénégalais ». Il liste : « la résorption du passif social ancien et nouveau aux fins de jeter d’une paix sociale durable dans le monde du travail, la lutte vigoureuse et constante contre le chômage (19,5% selon l’ANSD) est indispensable en direction des jeunes, particulièrement ceux sans qualification professionnelle mais aussi en direction de l’enseignement supérieur ».



Considérant que des mesures « courageuses doivent être prises pour la formation et l’emploi sécurisé », le P.I.T prône la préservation, la consolidation et l’élargissement des libertés démocratiques, y compris, dit-il, la liberté syndicale encore confisquée dans de nombreuses entreprises.



Le P.I.T n’a pas également tardé d’exhorter les autorités à une « baisse du coût de la vie et une garantie de l’accès des paysans aux intrants agricoles et pour faciliter l’acquisition de machines agricoles ».