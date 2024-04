BAL 2024 : Khady Diène Gaye s’engage à accompagner l’AS Douanes

La ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture, Khady Diène Gaye, a réitéré, à Saly (Mbour Ouest, dans la région de Thiès), l’engagement de l’État du Sénégal à accompagner l’équipe de basket de l’AS Douanes, qui prépare la Conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL), prévue du 4 au 12 mai, à Kigali.



« La professionnalisation du sport fait partie des objectifs majeurs du « Projet ». Notre visite témoigne de l’intérêt que les hautes autorités accordent au sport et en particulier au basket. On suit l’AS Douanes depuis l’avènement de cette compétition (…), et j’ai confiance en vous et je crois que nous allons gagner la compétition », a déclaré la ministre.



Elle a rendu une visite lundi à l’équipe de l’ASC Douanes qui est présentement en regroupement à l’institut Diambars, à Saly (Mbour).