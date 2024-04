Bilal Diatta interpelle le nouveau gouvernement : « Il est temps de voir des actes concrets du Projet »

La nouvelle équipe à la tête du pays n’a pas droit à l’erreur. Les Sénégalais sont impatients de voir se concrétiser les rêves qu’il leur a vendus. Dans ce sens, le maire de Keur Massar et membre de la mouvance présidentielle, Mouhamed Bilal Diatta, interpelle directement le Président Diomaye et son gouvernement.



« Il est temps de voir des actes concrets du Projet ». Pour Bilal, les sacrifices des citoyens qui ont porté ce gouvernement au pouvoir ne doivent pas être vains. « J’ai pris une balle pour le Projet, j’ai fait plus d’un an de prison à cause de mon engagement. Le gouvernement ne doit pas oublier cet engouement populaire qui les a portés au pouvoir. Ces sacrifices pour un Sénégal intégré et souverain ne doivent pas être vains », a plaidé le maire de Keur Massar.





L'édile se dit prêt à en découdre avec ses frères de partis si jamais ils ne respectaient pas leur engagement envers les Sénégalais. Toutefois, il a souligné qu’il ne souhaite « pas en arriver là avec cette coalition dont il fait partie » et qu’il garde « beaucoup d’estime pour Ousmane Sonko et le Président Bassirou Diomaye Faye ».