Blessure de Vincent Aboubakar : un diagnostic rassurant pour l’attaquant des « Lions » indomptables

Blessé à l’entraînement vendredi avec le Cameroun, Vincent Aboubakar a été déclaré forfait pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui va s’ouvrir, ce samedi soir. À ce titre, le médecin de la sélection camerounaise fait un diagnostic encourageant.



« Le capitaine de la sélection nationale a dû interrompre la session du fait d’une douleur ressentie au niveau de sa cuisse gauche. Le joueur a immédiatement été pris en charge par le staff médical », indique le médecin des « Lions » indomptables.



Cependant, l’attaquant de Besiktas, a passé une IRM samedi qui a révélé « un léger décollement musculo-aponévrotique classé grade 1 », une « lésion sans gravité » qui n’induit pas « une indisponibilité qui soit de nature à entraver la participation du joueur à la compétition », ajoute le communiqué.



Le Cameroun figure dans le groupe C de la 34e édition de la CAN, avec le Sénégal, tenant du titre, la Guinée et la Gambie.



Les « Lions » indomptables jouent ce lundi 15 janvier face à la Guinée (17h00 GMT).