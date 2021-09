Bordeaux a trouvé un accord avec Rennes pour signer M’Baye Niang

Passé par Montpellier, le Milan AC ou encore le Torino, le puissant avant-centre sénégalais de 26 ans n'était plus en odeur de sainteté du côté de Rennes. Aux Girondins, il viendra dans la peau du buteur attendu à un poste qui se cherche une référence depuis plusieurs saisons : en dépit de sa belle dernière saison, Hwang dispose lui d'un profil différent, plus mobile, selon les dires de son entraîneur Vladimir Petkovic.



Âgé de 26 ans, M'Baye Niang connaît bien la Ligue 1 où il y a inscrit une trentaine de buts avec Caen, Montpellier et le Stade Rennais. Restant sur un prêt au Qatar, le natif de Meulan-en-Yvelines aura certainement besoin d'un peu de temps avant de retrouver le rythme de la compétition.