Boun Abdallah Dionne aux opposants: "la bande des quatre ne peut rien proposer aux Sénégalais"

Ayant pris par dimanche au congrès du leader du Mouvement panafricain citoyen Luy jot jotna de Cheikh Tidiane Gadio, le Premier ministre sénégalais Mahammad Boun Abdallah Dionne a dévoilé le programme du candidat sortant Macky Sall, appelant les candidats de l'opposition qu'il qualifie de "bande des quatre", à faire pareil.



"Si c'était hier, aux temps de notre jeunesse, je les appellerais la bande des quatre. Qu'ils montrent au peuple leurs programmes, ils ne peuvent rien proposer aux Sénégalais", a dit le chef du gouvernement.



S'adressant à Cheikh Tidiane Gadio, le PM a estimé qu'il a fait le bon choix de se rallier à Macky Sall. "Vous avez fait le choix de la paix sociale, du dialogue, de la concertation et de la stabilité. Votre choix rassure le peuple sénégalais, parce que vous êtes un homme d'honneur", lui a-t-il lancé.



A son tour, Gadio qui ne se considère pas comme un transhumant, révèle que de toutes les offres politiques existantes, celle du président Macky Sall nous semblait la plus convenable et plus conforme à nos aspirations.



Puis précise-t-il, "nous n'avons discuté d'aucune compensation financière avec le président Macky Sall, nous n'avons posé aucune condition de strapontin qui nous serait réservé".