Bounkiling : des affrontements entre des jeunes et des agents des eaux et forêts font deux blessés

Des affrontements sanglantes ont éclaté jeudi entre des jeunes du village de Gouta Demba Diop dans la commune de Tankon ( Bounkiling) et des agents des Eaux et Forêts et Chasse.



Selon des sources de Seneweb, les jeunes étaient en train d'abattre des arbres au niveau de cette bande frontalière allant de Sénoba à Ndorna, soit 15 kilomètres de leur village. Les agents se sont farouchement opposés à cette exploitation abusive des ressources forestières de la localité.



Ces affrontements ont fait deux blessés par balle du côté des villageois. L'un a été atteint au ventre et serait en réanimation dans un hôpital en Gambie, l'autre atteint au bas-ventre, est en soins intensifs au niveau du poste de santé frontalier de Sénoba.



À cet effet, l'administration territoriale, les agents des Eaux et Forêts, les éléments de la gendarmerie et de l'armée se sont déployés sur les lieux. Une enquête est ouverte pour retrouver les exploitants forestiers.