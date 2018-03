"Boy Djiné" sera finalement jugé le 6 mars à Diourbel

Baye Modou Fall a et ses codétenus ont été finalement extraits du Camp pénal de Liberté 6 pour être extradés à Diourbel pour les besoins de son jugement. Le spécialiste des évasions et ses acolytes doivent répondre des faits de vols, entre autres, qu’ils ont commis dans cette région du Sénégal.



L’Observateur qui donne l’information, révèle que, prévu pour le jour du jugement, Boy Djiné a finalement transféré à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel il y a de cela 48 heures. Interrogé par nos confrères, son avocat, Me Abdoulaye Babou, s’est dit surpris, puisqu’il n’a pas appris la nouvelle de façon officielle.



«J’ai reçu l’information comme tout le monde. C’est que le transfèrement de Baye Modou Fall doit être fait par le service de l’administration pénitentiaire», a-t-il fait savoir.