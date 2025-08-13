Bracelet électronique octroyé à des responsables de l'ancien régime : le député Guy Marius Sagna dénonce une justice à deux vitesses

Le député Guy Marius Sagna, fidèle a élevé le ton pour dénoncer des inégalités qu’il estime flagrantes dans le système judiciaire sénégalais. Dans un message publié sur sa page Facebook, hier mardi, le député de Pastef a estimé qu'il est « inacceptable d’avoir un système judiciaire qui envoie les voleurs de poulets en prison et qui accorde des bracelets électroniques aux 'kulunas' qui ont pillé des milliards des Sénégalais ».

