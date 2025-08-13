Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Bracelet électronique octroyé à des responsables de l'ancien régime : le député Guy Marius Sagna dénonce une justice à deux vitesses



Bracelet électronique octroyé à des responsables de l'ancien régime : le député Guy Marius Sagna dénonce une justice à deux vitesses
Le député Guy Marius Sagna, fidèle a élevé le ton pour dénoncer des inégalités qu’il estime flagrantes dans le système judiciaire sénégalais. Dans un message publié sur sa page Facebook, hier mardi, le député de Pastef a estimé qu'il est « inacceptable d’avoir un système judiciaire qui envoie les voleurs de poulets en prison et qui accorde des bracelets électroniques aux 'kulunas' qui ont pillé des milliards des Sénégalais ».
Autres articles


Mercredi 13 Août 2025 - 14:55


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter