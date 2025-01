Braquage à l'hôtel Riu Baobab : un ancien indicateur de la gendarmerie arrêté

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Saly Portudal et de Joal ont mis hors d’état de nuire six (6) des vingt hommes qui ont attaqué I‘hôtel Riu Baobab, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 janvier 2025 et ayant emporté plus de 12 millions Fcfa et des objets de valeurs. L'un des malfrats et cerveau de la bande est un des collaborateurs et ex-indicateur de la gendarmerie de Popenguine.



Les hommes du commandant Ousmane Ndiaye de la brigade de recherches de Saly Portudal sont parvenus à mettre la main sur les présumés délinquants après les premiers indices recueillis grâce aux vidéo-surveillances, qui les ont permis de progresser rapidement dans l’enquête jusqu'au refuge d'une partie de la bande, lit-on dans les colonnes du journal L’Observateur.



En effet, c'est avec surprise qu'ils ont vu débarquer ce jeudi 24 janvier 2025, aux environs de 5 h du matin sur les lieux indiqués alors qu'ils étaient tous plongés dans un profond sommeil. Pris au dépourvu, les caïds qui viennent, pour la plupart, d'être élargis de prison, n'ont eu autre choix que de se rendre.



Ainsi, parmi eux, les enquêteurs découvrent celui qui est censé être un proche collaborateur et ex-indicateur de la brigade de gendarmerie de Popenguine. Un récidiviste et célèbre malfaiteur qui avait fini de faire croire à ses collaborateurs de Popenguine qui s'était définitivement retiré du milieu interlope.



Après leur arrestation, les six présumés malfrats ont été aussitôt conduits sous bonne escorte à la brigade de recherche de Saly Portudal, devenue, depuis lors, le quartier général des enquêteurs venus, de Thiès et de Nianing.



Par ailleurs, mobilisés comme un seul homme, en appui à leurs collègues pour briser l'élan de ces bandits lourdement armés de fusils de chasse et qui ne ratent jamais leurs cibles, les gendarmes de Joal entrent dans la danse.



Ainsi, à 16 h, le commandant Diabang et ses hommes, déjà avisés de la présence, dans la Zone d'un des malfaiteurs, font une descente à la plage de Ngazobil. Sur place, ils surprennent un homme marié âgé de 45 ans qui serait I'un des casseurs de l'hôtel Riu Baobab de Pointe Sarène dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 janvier 2025.



Son arrestation spectaculaire a attiré les populations de cette partie de la Petite-Côte, sorties massivement pour ne pas se le faire raconter.



Le présumé malfaiteur est alors conduit, dans un premier temps, dans les locaux de la gendarmerie de Joal, avant d'être acheminé à la gendarmerie de la brigade de recherche de Saly Portudal où il rejoint ses acolytes.