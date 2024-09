Braquage dans la région minière de Khossanto : 10 millions de FCFA emportés par les malfaiteurs

La région minière de Khossanto, dans le département de Saraya (Kédougou), a été une nouvelle fois le théâtre d’un braquage. Hier dimanche matin, huit (8) hommes cagoulés et lourdement armés ont semé la terreur sur l'axe Mandankholing, érigeant des barricades pour bloquer la circulation. Une dizaine de véhicules et plusieurs motos ont été arrêtés de force par ces malfaiteurs, qui ont contraint les passagers à se soumettre sous la menace de représailles violentes, rapporte Seneweb.



Les criminels ont dépouillé les passagers de leurs biens avant de s'emparer d'une somme d'environ 10 millions de FCFA. Les rares victimes qui ont tenté de résister ont été violemment passées à tabac. Une fois leur forfait accompli, les braqueurs ont pris la fuite en direction de la frontière malienne.



Alertés, les éléments de la gendarmerie se sont rendus sur les lieux, mais les malfaiteurs avaient déjà disparu. Ce nouveau braquage a relancé les revendications des habitants de Khossanto, qui réclament depuis longtemps un renforcement de la sécurité dans la région.



« Nous vivons dans une zone d'insécurité permanente avec la présence de bandes armées. Nous appelons les plus hautes autorités à intervenir pour mettre un terme à ce grand banditisme. Nous sollicitons la présence de l'armée, car l'effectif de la gendarmerie est insuffisant », ont plaidé les habitants, inquiets face à la montée de l'insécurité.