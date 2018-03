Brésil : Lula échappe à la prison...pour l'instant

À l'issue d'une session consacrée au leader de la gauche et favori de la présidentielle d'octobre, la Cour suprême du Brésil a décidé ce jeudi 22 mars d'ajourner jusqu'au 4 avril ses débats si l'ex-président Lula devait aller ou non en prison préventive avant que tous les recours contre sa condamnation ne soient épuisés.



Luiz Inacio Lula da Silva a été condamné à plus de 12 ans de prison pour corruption et blanchiment d'argent en deuxième instance en janvier.



Source : Rfi