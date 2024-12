Budget 2025 : le ministère de l'Enseignement supérieur enregistre une hausse de 5,1 milliards FCFA

Le Budget 2025 du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation connaît une hausse significative. Il a été voté hier lundi en commission à l'Assemblée nationale.



Il est passé de 303.431.815.229 FCFA (trois cent trois milliards quatre cent trente et un millions huit cent quinze mille deux cent vingt-neuf) en 2024, à 308.535.571.734 FCFA (trois cent huit milliards cinq cent trente-cinq millions cinq cent soixante-onze mille sept cent trente-quatre) en 2025 soit une hausse de 5.103.756.505 FCFA (cinq milliards cent trois millions sept cent cinquante - six mille cinq cent cinq) en valeur absolu et 1.65% en valeur relative.



Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Abdourahmane Diouf, a partagé cette information sur X (anciennement Twitter). Il a précisé que « les ressources allouées serviront à la mise en œuvre d'un ensemble d'actions prioritaires déclinées dans le plan opérationnel 2025 du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ».