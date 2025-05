Mise en accusation des anciens ministres : Racky Diallo dénonce une « campagne de dénigrement » contre Macky Sall

L’Assemblée nationale s’est réunie ce jeudi 8 mai 2025 en séance plénière pour statuer sur le projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice de cinq anciens ministres sous Macky Sall.



Lors de son plaidoyer, la députée Racky Diallo, du groupe parlementaire de l’opposition Takku Wallu Sénégal, y est allé sans langue de bois. Elle a même qualifié la démarche du gouvernement actuel, d’une « campagne de dénigrement contre l’ancien président Macky Sall et ses proches collaborateurs ».



Le député a soutenu devant ses collègues que cette procédure judiciaire repose sur des fondements « fallacieux » et sert principalement à « ternir l’image » de l’ancien chef de l’État, Macky Sall. Allant même jusqu’ à déclarer qu’« aucune des accusations portées contre les anciens ministres n’a été prouvée ».



Cette dynamique, selon le député de l’opposition, ne vise pas à rendre justice, mais à écarter des adversaires politiques sous prétexte de moralisation de la vie publique.



Pour rappel, la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains a adopté à la majorité le projet de loi de mise en accusation.