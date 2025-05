Guédiawaye : un faux promoteur condamné à un an ferme pour escroquerie

Tibou Faye, le faux promoteur a été condamné pour escroquerie par le tribunal de Pikine –Guédiawaye. 23 victimes ont été flouées dans une affaire de fausse cérémonie de distinction au Maroc. Au cœur du scandale, un jeune entrepreneur de 26 ans qui répond au nom de Tibou Faye a été condamné, le lundi 5 mai 2025, a deux ans de prison, dont un an ferme pour escroquerie.



En mars 2024, l’homme en question se présente sous le pseudonyme de « Rassoul » à plusieurs entrepreneurs, influenceurs et acteurs de la société civile Sénégalaise pour leur annoncer leur sélection a une prétendue cérémonie baptisée « African Star Awards Distinction Maroc », prévue le 25 Mai prochain à Casablanca.



Séduit par l’invitation, 23 participants ont chacun déboursé entre 300 000 et a 2 500 000 FCFA pour bénéficier de packs incluant, selon les cas, le transport, l’hébergement et un stand a la foire prévue. Au total, 15 866 000 FCFA ont été encaissés via la plateforme Wave, par chèque ou en espèces. Mais à la veille de l’évènement, les victimes reçoivent un simple message annonçant son annulation.



L’organisateur présumé disparaitrait aussitôt, fuyant d’abord à Kenitra au Maroc, puis en Mauritanie, avant d’être localisé à Dakar par les victimes elles-mêmes. Il sera arrêté par la Division des investigations criminelles DIC).



L’une des victimes, Safiétou Gueye plus connu sous le nom de Sophie Gueye sur les réseaux sociaux, a été désignée mandataire du collectif. A la barre, elle a affirmé avoir versé 700 000F FCA et a acheté elle-même ses billets d’avion. Elle a également déclaré représenter cinq autres victimes, dont Mame Borso et Adja Awa Thiam. « Nous avons cru à la crédibilité du projet, notamment en voyant que j’étais également invitée », a-t-elle expliqué, soulignant que même des journalistes figuraient parmi les victimes.



Entendu par le Juge, Tibou Faye a reconnu être derrière le projet via son agence « Afrocom », active dans l’évènementiel. Il a justifié l’échec par un manque d’autorisation administrative au Maroc et l’absence du budget suffisant. Il affirme avoir acheté des billets et engagé des frais de réservation laisse entendre le sieur Faye.



Le procureur a dénoncé une « tromperie bien orchestrée » reposant sur de fausses identités, de faux documents et une stratégie de communication frauduleuse. Le parquet, rappelant que Tibou Faye avait déjà été condamné pour les faits similaires en 2024, a requis deux ans de prison ferme.



Le tribunal a finalement retenu la culpabilité pour escroquerie. Tibou Faye a été condamné à deux ans de prison dont un an ferme. Il devra, en outre, verser 700 000 FCFA de dommages et intérêts à Safiétou Gueye. Les intérêts des autres parties civiles étant reversés conclut Libération.