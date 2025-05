Mise en accusation de cinq ex-ministres : Adama Diallo plaide pour le respect de l’équilibre institutionnel et la présomption d’innocence

Lors de la séance plénière de ce jeudi 8 mai 2025 consacrée à l’examen de la résolution visant à traduire cinq anciens ministres devant la Haute Cour de justice, le député Adama Diallo a lancé un appel solennel à ses collègues parlementaires pour qu’ils veillent scrupuleusement à la préservation de l’équilibre institutionnel qui fonde la République.



« Il est de notre devoir en tant que représentant du peuple sénégalais de veiller à la préservation de l’équilibre institutionnel qui fonde la République. A cet égard, je souhaite rappeler avec force que la séparation des pouvoirs principe fondamental de notre démocratie doit être scrupuleusement respecté », a déclaré le maire de Gossas.



Selon lui, il est essentiel de souligner que la « Haute de Cour de justice en tant qu’organe chargée de juger les membres du gouvernement pour des actes liés à leur fonction opère dans un cadre précis distinct de celui de l’Assemblée nationale ».



Pour le député, la « mise en accusation d’un ministre de par cette Assemblée nationale ne doit pas être perçue comme une intrusion ou une remise en cause de la légitimité de l’exécutif, mais plutôt comme une manifestation de l’indépendance et de l’équilibre des pouvoirs ».



S’appuyant sur la loi organique encadrant la Haute Cour de justice, Adama Diallo a également tenu à rappeler que les « députés doivent se garder de juger les faits, car ils leur sont sommairement exposés, les députés doivent avoir à l’esprit la présomption d’innocence ».



D’après le parlementaire, le but ultime de cette session est de lever un obstacle juridique pour permettre la manifestation de la vérité dans la gestion des fonds liés à la Covid 19. D’ailleurs, il invite ses collègues à faire preuve de « sagesse et de discernement en évitant toute démarche qui pourrait fragiliser l’équilibre institutionnel ».



« Je veux d’une justice forte qui s’exerce dans le respect strict des textes et des principes qui régissent notre République. Je veux une justice équitable, indépendante et respectueuse de la présomption d’innocence avec un ministre fort et des magistrats très fort debout ou assis capables de faire triompher la vérité par des décisions incontestables », a conclu Adama Diallo.