Bundesliga : le Bayern chute à Mayence, Leverkusen bat Augsbourg, Gladbach étrille Kiel

Après la victoire arrachée par Fribourg contre Wolfsburg (3-2), la 14e journée de Bundesliga se poursuivait, ce samedi, avec le traditionnel multiplex et quatre affiches programmées à 15h30.



En déplacement à Mayence, le Bayern Munich s’est incliné à la surprise générale (1-2). Surpris par Lee Jae-Sung juste avant la pause (0-1, 41e), les Bavarois tentaient de réagir au retour des vestiaires mais Lee Jae-Sung s’offrait un doublé pour parachever la victoire des siens (0-2, 59e). La réduction du score de Sané (1-2, 87e) ne changeait rien.



Dans le même temps, le Bayer Leverkusen a dicté sa loi (2-0) sur le terrain d’Augsbourg grâce à des réalisations signées Terrier (15e) et Wirtz (40e). A noter également la victoire de Gladbach contre Kiel (4-1) alors que l’Union Berlin n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1) face à Bochum, pourtant rapidement réduit à dix.



Au classement, le Bayern reste leader devant le Bayer Leverkusen et l’Eintracht Francfort. Bochum est toujours lanterne rouge.





Les résultats



Augsbourg 0-2 Bayer Leverkusen : Terrier (14e) et Wirtz (40e)



Mayence 2-1 Bayern Munich : Lee Jae-Sung (41e, 59e) / Sane (87e)



Borussia M’Gladbach 4-1 Holstein Kiel : Kleindienst (1e), Hack (26e) et Plea (43e, 79e) / Gigovic (30e)



Union Berlin 1-1 Bochum : Hollerbach (34e) / Sissoko (23e)