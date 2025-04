Cause palestinienne : une marche prévue à Dakar le 13 avril

Les membres de la Coalition sénégalaise pour la cause palestinienne ont appelé les citoyens, les responsables publics mais aussi les partis politiques et syndicats à se joindre à la grande marche de solidarité avec le peuple palestinien, prévue le dimanche 13 avril à partir de l’Ecole normale supérieure (actuelle FASTEF), sur l’avenue Bourguiba, pour déboucher sur le rond-point Liberté 5, à Dakar.



Selon la coalition dans une déclaration produite en quatre langues, rendue publique lors d’un point de presse, à Dakar, « se taire ou croiser les bras devant ces massacres, c’est consciemment ou non, se rendre complice des ignominies commises contre le peuple palestinien ».



Ils estiment que « l’occupation coloniale, l’Apartheid, l’épuration ethnique et religieuse, les expulsions forcées et l’entreprise de génocide perpétré par Israël contre les palestiniens avec l’appui des Etats-Unis, constituent un piétinement sans limite des droits et libertés de tout un peuple, en même temps qu’une injure envers l’humanité entière ».



Sur cette base, les membres de la Coalition sénégalaise pour la cause palestinienne appellent l’Etat du Sénégal à rompre ses relations diplomatiques avec Israël et ont demandé l’expulsion sans délai de son ambassadeur accrédité à Dakar.