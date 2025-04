Région de Diourbel : trois incinérateurs de déchets médicaux bientôt installés

La gestion des déchets médicaux a été évoquée ce mardi, lors de la revue annuelle conjointe (RAC) 2025 du secteur de la santé, présidée par l’adjoint au gouverneur de Diourbel, Djibril Diop. S’exprimant en marge de cet évènement, le directeur régional de la santé (DRS) de Diourbel (centre), Dr Mamadou Dieng a annoncé que les districts sanitaires de Touba, Diourbel et Bambey seront prochainement dotés d’incinérateurs pour améliorer la gestion des déchets médicaux.



« Au niveau régional, la gestion des déchets médicaux constitue un défi majeur. Nous disposions de deux incinérateurs à Touba et Diourbel, mais l’un est actuellement hors service. Celui de Touba ne peut, à lui seul, traiter l’ensemble des déchets produits », a-t-il expliqué.



Mamadou Dieng a par ailleurs annoncé un vaste programme de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles, notamment l’hypertension et le diabète, afin d’améliorer la prise en charge des malades.