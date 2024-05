Présidentielle au Tchad: À Ndjamena, un vote globalement dans le calme à la mi-journée

À Moundou, deuxième ville du pays, le scrutin endeuillé par la mort d’un jeune homme



À Moundou, la grande ville du sud du pays, la deuxième du Tchad, où 126 000 électeurs sont répertoriés, le scrutin a été endeuillé ce lundi matin par la mort d’un jeune homme tué par balle dans un bureau de vote.



Pour le reste, il y a surtout eu des problèmes logistiques, et notamment l’absence de listes d’électeurs, a pu constater notre envoyé spécial sur place, Olivier Monodji : pas de longues files d’attente ce matin devant les quatre principaux centres de vote de la ville, dans lesquels notre journaliste s’est rendu.



Ces quatre centres comptent chacun plus de dix bureaux de vote et, pour la majorité d’entre eux, les opérations ont commencé avec du retard, pouvant aller de 1 heure jusqu’à 3 heures. Ça a été le cas par exemple du bureau de vote n°6 de l’école Rizière, dans le 4e arrondissement, car l’urne n’était pas arrivée dans les temps.



Autre problème logistique : l’absence de listes d’électeurs dans un certain nombre de bureaux, les assesseurs utilisant des feuilles vierges et même le verso des bulletins de vote pour enregistrer les électeurs, ce qui a provoqué une certaine confusion et une ambiance électrique entre ceux qui veulent voter et les agents de l’Ange.



Parfois, la présence des délégués des candidats et des membres du bureau est peu visible. Aussi, certains numéros de bureaux de vote ont été attribués deux fois.



Plusieurs incidents sont venus gêner les opérations. Le plus grave : des hommes ont fait irruption dans un bureau de vote du 3e arrondissement. Ils voulaient voter sans leur carte d’électeurs, ils en ont été empêchés. C’est là qu’ils auraient tiré et tué un électeur.



Dans un autre bureau de vote dans le 3e arrondissement, des individus ont tenté de fuir avec une urne mais ils ont été rattrapés par la population.



Plusieurs électeurs se sont dit vigilants et ont annoncé qu’ils reviendront ce soir assister au dépouillement des bulletins.