Burkina Faso: nouvelle attaque à Djibo avec de lourds dégâts matériels

Nouvelle attaque contre la ville de Djibo dans la province du Soum au Burkina Faso. Elle s’est déroulée au petit matin du mercredi 17 juillet. Des hommes armés s’en sont pris à plusieurs sites importants de la ville.



« Le bureau de Médecin sans frontières a été la cible de tirs répétitifs pendant une attaque de la ville de Djibo », indique l’organisation dans un communiqué sur leur compte X. « Le bâtiment porte des impacts de balles visibles, des structures médicales du ministère de la Santé soutenus par MSF et un site de distribution d'eau ont été vandalisés », ajoute l'ONG précisant que ses équipes et les patients sont « sains et saufs ».



Selon les informations de RFI, c'est aux environs de 5h que l’assaut a été lancé contre la ville. Venu en grand nombre, selon des habitants, les assaillants ont attaqué plusieurs sites. La société nationale de gestion des stocks de sécurité, chargée de gérer les aides alimentaires et approvisionner les zones déficitaires, n’a pas été épargnée. Le magasin a été pillé et incendié.



Le pylône d’une compagnie de téléphonie dynamité est hors service. Des tentes ont été incendiées sur un site abritant les personnes déplacées internes. « Ils sont venus saboter tranquillement et sont repartis » fait savoir une source locale.



L'ONG Médecin sans frontières (MSF) condamne ces violences et appelle au respect de la protection des civils et au maintien de l’espace humanitaire.



Malgré des dégâts matériels importants, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Depuis plusieurs mois, cette ville, difficilement accessible par la route depuis 2022, fait l’objet de harcèlement de la part des groupes armés terroristes.





