Bus offert par DDD au centre Talibou Dabo: le coup de gueule du front pour la défense des personnes handicapées

Le bus offert par Dakar Dem Dikk (DDD) au centre Talibou Dabo de Grand-Yoff est sans rampe selon les anciens élèves de l’établissement. Ils demandent que cette anomalie soit rectifiée. Et, le Coordonnateur du front pour la défense des droits des personnes handicapées ne mâche pas ses mots.



« Ce n’est pas parce que c’est une donation que les gens n’ont rien à dire. Nous sommes dans un pays de droit, un pays organisé. Donc, mêmes les dons doivent être organisés. Si Me Moussa Diop fait un don pour une cible bien définie, il devrait veiller au respect des normes », rage Yéro Niang.



Prônant « des moyens de transports accessibles », il ne rate pas le Directeur général de DDD. « Me Moussa Diop prend un bus qui était sorti du circuit pour le donner aux enfants en situation de handicap. Il ne devait pas faire cela parce qu’il sait très bien que ce bus ne va jamais servir à ces enfants. Il le fait juste parce qu’on est à la veille de l’année sociale comme l’a déclaré le président de la République, Macky Sall. Il veut lui faire plaisir mais il faut qu’il le fasse normalement », fulmine-t-il sur la Rfm.



A l’occasion de la remise dudit bus, Me Moussa Diop avait annoncé que les personnes à mobilité réduite ne vont plus payer le ticket de transport de la société qu’il dirige.