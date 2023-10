Business autour de la Migration irrégulière : des pirogues fabriquées et vendues entre 8 et 13 millions FCFA

Le phénomène de la migration irrégulière est loin de connaitre son épilogue qui du fait du business florissant qui tourne autour. Au-delà, des prix exorbitants que les candidats paient, les confectionneurs de pirogues se frottent aussi les mains.



« Je ne me plains pas vraiment. Le prix de mes pirogues varie entre 8 et 13 millions FCFA. Et avec la migration irrégulière, la vente des pirogues nourrit bien son homme », s’est réjoui le septuagénaire dans L’Observateur. A Joal où il trouve, Ibrahima déclare avoir vendu plus de 50 pirogues dont les prix varient entre 8 et 13 millions FCFA.



« Je ne veux pas voir ce business prendre fin »



Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Des hommes, des femmes et même des enfants perdent la vie en traversant l’atlantique. Malgré cela, les confectionneurs de pirogues nécessaires pour le voyage ne souhaitent pas que le phénomène prenne fin.



« Comme tous les vendeurs de pirogues d’ailleurs, je ne souhaite pas que le business prenne fin. Parce que c’est avec l’argent issu de la vente des pirogues que je parviens à régler tous les besoins de ma famille. Grace à la fabrication de pirogues, ma famille est à l’abri », a affirmé Ibrahima.



Au moins 1. 200 migrants ont débarqué ces dernières 48 heures en Espagne. Entre mardi 03 octobre et mercredi, 1. 094 personnes parties du Sénégal ont accosté sur l'île d'El Hierro à bord d'au moins 7 pirogues.