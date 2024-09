C'est officiel : la rentrée des classes fixée au 3 octobre pour les enseignants et au 7 octobre pour les élèves

Le corps professoral n’a plus que deux semaines maximum pour retrouver les salles de classes. Suite à la réunion préparatoire, présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko, ce jeudi, la date officielle pour la rentrée des classes 2024-2025 pour le personnel enseignant est fixé pour le trois (3) octobre prochain. Quant aux élèves, ils reprendront le chemin de l’école le 7 octobre.



Cette année, 4 120 409 apprenants sont attendus dans les établissements scolaires et 106 689 enseignants », repartis sur le territoire national. Les chiffres ont été donnés par Médoune Thiam, lors de la réunion préparatoire de la rentrée des classes, en présence du PM, Ousmane Sonko, des ministres, notamment de l’Éducation, des Collectivités territoriales, de l’Assainissement, de la Formation professionnelle et de la Jeunesse et des Sports.



Il a indiqué que « dans les 4 120 409 apprenants, il y a 2 340 219 élèves du primaire ; 852 269 élèves du moyen secondaire et 377 197 des élèves du secondaire général ». Selon lui, « ces effectifs sont répartis dans 21 448 établissements scolaires ».