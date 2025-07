Alerte météo: l’ANACIM alerte sur un regain d’activité pluvio-orageuse sur une large partie du Sénégal

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce qu’« dans la journée de vendredi, l’activité pluvio-orageuse connaîtra un regain sur une grande partie du territoire, à l’exception du Nord où des bandes de nuages denses défileront par endroits ».



Ces pluies devraient entraîner « une légère baisse des températures, réduisant ainsi la sensation de chaleur », avec des maximales variant « entre 30 et 40 °C ».



L’ANACIM précise que « la visibilité restera globalement bonne sur l’ensemble du territoire » et que « les vents dominants souffleront du secteur Ouest à Sud-ouest, avec une intensité faible à modérée, devenant parfois assez soutenue sur les régions Centre et Ouest ».