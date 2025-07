Agriculture : le FSRP va investir près de 130 milliards cfa pour booster les chaînes de valeur agricoles stratégiques

La région de Kolda, au sud du pays, a accueilli jeudi 3 juillet un important atelier régional. La rencontre a réuni autorités territoriales et locales, organisations de producteurs des chaînes de valeur stratégiques – notamment les filières céréalières, horticoles, viande et lait –, ainsi que des organisations de femmes et de jeunes.

L’objectif principal était d’informer et de sensibiliser les acteurs régionaux sur les opportunités offertes par le « Matching Grant », un dispositif innovant de financement basé sur le principe du co-investissement. Ce mécanisme vise à appuyer les initiatives privées et collectives qui contribuent au développement des chaînes de valeur agricoles, à la création d’emplois, et à la résilience des systèmes alimentaires locaux.

Selon les organisateurs, ces financements devraient permettre de moderniser les infrastructures, renforcer les capacités des acteurs, améliorer la productivité et favoriser une meilleure intégration des filières sur les marchés nationaux et internationaux.

La rencontre de Kolda marque ainsi une étape clé dans la mise en œuvre du FSRP au Sénégal, en misant sur une approche inclusive et territorialisée. Elle ouvre la voie à une mobilisation accrue des producteurs, transformateurs, commerçants et investisseurs pour relever les défis de la sécurité alimentaire et de la souveraineté économique du pays.