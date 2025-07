Abdoulaye Sylla porte plainte contre les journalistes Pape Sané et Abdoulaye Cissé pour "diffamation et diffusion de fausses nouvelles"

Le représentant d'Ecotra/Tauber, Abdoulaye Sylla, a déposé plainte auprès du procureur contre Abdoulaye Cissé, journaliste à Tfm, et Pape Sané, chroniqueur à Walf TV, "pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles".



Dans la plainte datée du 1er juillet 2025, transmise par le cabinet d’avocats Sembène, Diouf, Fall et Nidione, M. Sylla accuse Abdoulaye Cissé d’avoir publié, le 22 juin 2025, un reportage audiovisuel intitulé « Diamniadio, un gouffre à milliards sur fond de banditisme d’État » sur YouTube et Facebook, repris par la chaîne « Le BigDeal-LBD ».



Ce contenu, qualifié de diffamatoire, met en cause la gestion du Groupement ÉCOTRA/ TAUBER dans le cadre du marché n°T1344/17-DK, relatif à l’aménagement de la voirie primaire de Diamniadio.



En fait, Abdoulaye Cissé a présenté un reportage sur le Programme d'urgence d'aménagement intégré de la voirie primaire et des réseaux divers (Pui/vrd) de Diamniadio. Selon le reportage, le projet est entaché de graves irrégularités financières et techniques. Ainsi, Ecotra/Tauber, l'entreprise chargée du Puvrid, dénonce le contenu du reportage comme « trompeur et infondé », remettant en cause la qualité de ses réalisations.



Selon la plainte, « le reportage présente des images de zones inondées et délabrées, faussement attribuées au Groupement, et avance des chiffres erronés », notamment une « prétendue augmentation du coût du marché de 140 à 235 milliards de FCFA », sans preuve ni vérification auprès des parties concernées. Pape Sané est, quant à lui, accusé d’avoir amplifié ces allégations dans une chronique à Walf TV, appelant les corps de contrôle à intervenir, dans une démarche jugée « vindicative » par les plaignants.



Le Groupement ÉCOTRA SA TAUBER, dont les travaux sont réalisés à 83 % selon les bailleurs de fonds (BOAD, BIDC), rapporte "Les Echos", dénonce des accusations portant atteinte à sa réputation et à celle de la Délégation Générale à la Promotion des Pôles Urbains (DGPU).