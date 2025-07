Lutte : Sa Thiès auditionné par le CNG pour son coup de poing donné à Zarco

Comme à l’accoutumé, le Comité National de Gestion de la Lutte au Sénégal (CNG) se penche sur les dérives commis par les lutteurs après chaque combat. Hier-jeudi, la commission règlement et discipline du CNG s’est penché sur le cas Sa Thiès qui avait donné un coup de poing à Zarco lors de leur premier face à face. Le fils de Double Less a ainsi révélé le contenu de son audition.



“J’ai été entendu sur cette affaire et je reste à l’écoute concernant les décisions qui seront prises. Mon manager m’informera de la suite de cette affaire. De mon côté, je regrette ce qui s’est passé et je m’excuse auprès des sénégalais” a-t-il confié à nos confrères de Wiwsport.