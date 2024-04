"C'est un gouvernement de proximité, d'innovation et d'efficacité" ( Ousmane Sonko)

Il ajoute : "C'est un gouvernement qui incarne le projet, une transformation systémique plébiscitée par le Sénégalais le 24 mars 2024 à travers l'élection au premier tour avec 54,28% de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye". Misant sur des hommes et femmes de "qualité", le Premier ministre a rappelé les objectifs et les priorités du nouveau gouvernement.

"Le gouvernement, dont j'ai la responsabilité, va agir autour des priorités suivantes : Premièrement, la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes. Deuxièmement, la lutte contre la vie chère et l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Troisièmement, la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration d'un système démocratique et électoral", a-t-il énuméré, avant d'ajouter : "Quatrièmement, la souveraineté économique, l'exploitation optimale des ressources naturelles, la prospérité et le développement endogène, global et durable du Sénégal. Et cinquièmement, la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion sociale et territoriale ainsi que le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Par ailleurs, le Président de la République réunira le Conseil des ministres dès après l'installation du gouvernement".

Sonko se met déjà dans le bain du "travail" et y plonge ses ministres. Sans ambages, il lance : "Que les passations de service puissent se faire avec toute la diligence pour que les équipes puissent se mettre au travail. Dès lundi, toutes les dispositions seront prises avec l'inspection générale d'État pour que tous les ministres prennent fonction et se mettent au travail". En ce qui lui concerne, poursuit-il, "nous passerons service avec le Premier ministre sortant, M. Sidiki Kaba ce lundi.

Rappellons que le Premier ministre, Ousmane Sonko a débuté son discours en présentant ses condoléances, celles du Président de la République et du gouvernement à la famille de l'ancien Premier ministre Mahamad Boune Abdallah Dione, rappelé à Dieu ce 5 avril en France

Le premier gouvernement du Président Bassirou Diomaye Faye a été dévoilé ce vendredi- soir. Formant une équipe gouvernementale de 25 ministres et de 5 secrétaires d'État. Ce groupe dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko compte travailler avec un "gouvernement de rassemblement"."C'est un gouvernement de proximité, d'innovation et d'efficacité, exclusivement au service du bien-être primordial des Sénégalais et des Sénégalaises. Le gouvernement ainsi mis en place ce 5 avril, est un gouvernement de rupture, d'appropriation et d'aspiration des attentes légitimes des populations".