Premier League : Nicolas Jackson inscrit son 14e but en championnat

Chelsea remporte sa troisième victoire consécutive en championnat. Les Blues ont battu Nottingham Forest de Cheikhou Kouyaté et Moussa Niakhaté (3-2), pour le compte de la 37e journée de la Premier League.



Nicolas Jackson a offert à son équipe les trois points de la victoire en inscrivant le but de la victoire à la 82e minute de jeu. L’attaquant sénégalais compte 14 buts en championnat et 17 dans toutes compétitions confondues. Jackson poursuit ainsi sa belle lancée avec 4 buts sur ses trois derniers matchs.