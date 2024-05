BAL 2024 : Monastir s’impose devant Douanes, Rivers Hoopers décroche le premier ticket pour Kigali

L’AS Douanes n’a plus son destin en main dans cette Conférence Sahara de Basket Africa League (BAL) édition 2024. Il faudra attendre la 6e journée pour connaître le sort de l’AS Douanes qui a perdu devant l’US Monastir (75-69) ce samedi à Dakar Arena. Les Gabelous enregistre leur troisième défaite dans ce tournoi.



Battues lors de cette 5e journée, l’AS Douanes et l’Armée Patriotique Rwandaise (APR) vont se croiser ce dimanche à Dakar Arena pour tenter d’obtenir une qualification. L’US Monastir, l’AS Douanes et l’APR compte chacune 2 victoires et 3 défaites. Toutes ces équipes ont une possibilité de se qualifier.



En lever de rideau, Rivers Hoopers, leader de la conférence Sahara, s’est imposé devant l’APR (78-71). Avec 4 victoires obtenues, Rivers Hoopers est déjà qualifié. Les Nigérians décrochent le premier ticket pour Kigali.





Pour rappel, la BAL met aux prises 12 équipes réparties en Conférence Sahara (au Sénégal), Conférence Kalahari (en Afrique du Sud) et Conférence du Nil (en Egypte). Les deux meilleurs de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour la phase finale prévue à Kigali du 24 mai au 1er juin prochains.





Programme de la manche retour



Jeudi 9 mai 2024

AP Rwanda / US Monastir 70-83

Rivers Hoopers (Nig) / AS Douanes 54-56





Samedi 11 mai 2024

Rivers Hoopers – AP Rwanda 78-71

AS Douanes – US Monastir 69-75



Dimanche 12 mai 2024

14h30 : Rivers Hoopers – US Monastir

17h30 : : AS Douanes – AP Rwanda





Les résultats de la phase aller





Mardi 7 mai 2024

US Monastir – Rivers Hoopers 63-84

AP Rwanda – AS Douanes 66-61





Samedi 4 mai

AP Rwanda – US Monastir 89-84

AS Douanes – Rivers Hoopers 68-77



Dimanche 5 mai

AP Rwanda – Rivers Hoopers 82-86

US Monastir – AS Douanes 59-76