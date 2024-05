Accident du Boeing 737 à l’AIBD : la réaction du syndicat des pilotes de ligne sénégalais

Le Syndicat des Pilotes de Ligne Sénégalais (SPLS) a réagi suite à l’accident du Boeing 737 à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Les syndicalistes invitent les Sénégalais à éviter toute spéculation sur les circonstances de l’accident.



« Le Syndicat des Pilotes de Ligne Sénégalais (SPLS), à travers son bureau, dit surveiller activement l’évolution de la situation concernant l’accident impliquant un Boeing 737 immatriculé 6V-AJE et survenu ce jeudi 09 Mai 2024 aux alentours de 01h14 au départ de l’Aéroport International Blaise DIAGNE de DIASS (DSS) à destination de Bamako (BKO) », peut-on lire dans un communiqué.



Le SPLS « insiste fortement sur le besoin d’éviter toute spéculation sur les circonstances de ce malheureux accident et appelle au conformisme aux actes à poser par l’autorité compétente qui sera conduite selon les directives de l’Annexe 13 de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) se chargera d’apporter des éclaircissements au fur et à mesure de sa progression », lit-on dans le communiqué du syndicat des pilotes de ligne sénégalais.



Le SPLS dit rester à la « disposition de toutes les parties prenantes pour apporter son aide et son expertise ».