CAF Awards 2024 : Ademola Lookman remporte le Ballon d'Or africain

Le Nigérian Ademola Lookman a remporté le titre de joueur africain de l'année lundi lors de la cérémonie des CAF Awards 2024, au Palais des Congrès de Movenpick à Marrakech. Une récompense logique au vu de son apport décisif pour les Super Eagles et pour son club de l'Atalanta Bergame.



Lookman a guidé le Nigéria jusqu’en finale de la CAN en inscrivant trois buts sur la compétition. Il a également remporté l’Europa League avec l’Atalanta en marquant un triplé en finale face au Bayer Leverkusen. Avec ces trois buts inscrits, il a rejoint Ferenc Puskás, Alfredo Di Stéfano, Pierino Prati et Jupp Heynckes dans la liste des joueurs ayant marqué un triplé lors d’une finale de compétition européenne. L’attaquant de l’Atalanta a également disputé la finale de la Coppa Italia et la Supercoupe d'Europe.