CAN 2021 : Aliou Cissé veut terminer à la première place du groupe B

Pour la 3ème journée de la phase de groupes, le Sénégal veut s’offrir le Malawi et terminer premier de la poule. « Un match important pour notre qualification, nous avons envie de terminer premier de cette poule-là, pour plusieurs raisons. Donc, il faut que nous décrochions les trois points de la victoire lors du match contre le Malawi », a dit le sélectionneur national, en conférence de presse d'avant match.



Aliou Cissé indique que son effectif est au complet après des cas de Covid-19. D’après lui, son groupe est prêt à affronter le Malawi. «Il y a deux jours j’étais ici en vous disant que pratiquement pour constituer une équipe c’était très compliqué, aujourd’hui on a l’ensemble du groupe, c’est à moi de faire les bons choix. Le groupe tout entier est conscient, tout le monde sait que dans les périodes où nous vivons tout le monde doit être prêt, les onze qui débutent mais ceux qui ne débutent pas aussi doivent être prêt. Je loue vraiment la mentalité de ce groupe là en terme de travail, en terme d’état d’esprit, je pense que cette solidarité on l’aura et dès que les onze qui seront alignés donneront le maximum et que les autres qui seront sur banc quand ils rentreront feront aussi le travail », a-t-il fait savoir.



Auteurs d’une victoire et d’un match nul, les « Lions » partagent la tête du groupe B avec le « Sily » national.