CAN 2021: Cap-Vert, probable adversaire du Sénégal en 8èmes

Premier du groupe B, le Sénégal aura comme adversaire, en huitièmes de finale, le troisième du groupe A, B ou C. pour le moment, les « Requins » bleus sont les mieux placés pour affronter les « Lions », le 25 janvier prochain à Bafoussam, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Les Cap-Verdiens (4pts) ont terminé 3èmes du groupe A, derrière le Cameroun et le Burkina Faso. Vainqueurs du Ghana (3-2), hier mardi, dans le groupe C, les Comores (3èmes, 3 pts) peuvent également croiser la route du Sénégal en 8ème de finale.



Dans le groupe D, l’Egypte (3pts) pourrait se retrouver 3ème de la poule en cas de match nul face au Soudan, cet après-midi. La Guinée-Bissau (1pt) fait également partie des potentiels adversaires des « Lions » au prochain tour.

Pour espérer affronter les « Lions », les Djurtus (1pt) ont l’obligation de s’imposer, ce mercredi, contre le Nigeria (6pts), déjà qualifié.