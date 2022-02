CAN 2021: les rues de Dakar aux couleurs du drapeau national à quelques heures de la finale

A l'Unité 02 des Parcelles Assainies, les rues sont décorées aux couleurs du drapeau national, à quelques questions heures de la finale de la Coupe d'Afrique qui oppose les "Lions" du Sénégal aux "Pharaons" d'Égypte. Le drapeau du Sénégal est suspendu partout. Entre les coins de rues ou parfois sur les balcons. Ici, les commentaires vont bon train ce dimanche matin. Jeunes et personnes âgées croient dur comme fer que cette fois ci c'est la bonne.



A côté du drapeau suspendu sur son balcon et chapelet à la main, mère Fatou dit avoir prié toute la nuit pour que le Tout Puissant donne la victoire aux "Lions". « Nous n'avons pas dormi hier, toute la nuit on faisait des prières jusqu'au petit matin. Notre souhait c'est de remporter cette Can pour une première fois. Et Dieu peut l'accorder», lance la maman aux jeunes qui commentent déjà la rencontre sous son immeuble.



Les pronostics ne manquent pas. Des jeunes supporters gardent espoir cette année. Malgré la désillusion de 2019 lorsque le Sénégal a perdu contre l'Algérie. « 2 à 0 pour le Sénégal», lance un jeune en sous-vêtement. «Non 3 à 0», rétorque un autre.



Du côté de l'Ecole A du même quartier, c'est la même ambiance. Des jeunes se sont cotisés pour pouvoir confectionner des drapeaux, afin de décorer les rues et les maisons. Même les poteaux lampes ne sont pas épargnés.



«Cette fois sera la bonne. Nous avons la conscience tranquille. Tout ce que nous attendons ce soir c'est la confirmation de la victoire», soutient le jeune Waly Ndiaye, qui s'apprête à suspendre des drapeaux avec ses amis du quartier.



Pour bon nombre de Sénégalais l'espoir est permis cette année. D'aucuns diront même que la coupe est déjà sénégalaise avant le coup d'envoi. Le peuple sénégalais sera donc édifié ce soir à partir de 19h00 (GMT).