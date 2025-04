CAN U20 Égypte 2025 : nouveau tirage au sort prévu ce dimanche 13 avril

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans (CAN U20), Égypte 2025, est programmé pour ce dimanche 13 avril à 17h00, heure locale (15h00 GMT). L’événement sera retransmis en direct depuis le siège de la Fédération égyptienne de football, à travers les chaînes ON Time et CAF TV.



Initialement prévu en Côte d’Ivoire, le tournoi avait déjà fait l’objet d’un premier tirage le 13 février dernier. Mais suite au désistement de la Côte d’Ivoire en tant que pays hôte, la Confédération africaine de football (CAF) a confié l’organisation de la compétition à l’Égypte. Ce changement a nécessité un nouveau tirage pour déterminer la composition des poules.



La compétition se déroulera du 27 avril au 18 mai 2025.



Les 13 équipes seront réparties en trois poules : le groupe A avec cinq équipes, et les groupes B et C avec quatre. Les deux premières nations de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale, tout comme les deux meilleurs troisièmes.





L'Egypte, pays hôte, sera en position A1 du tirage au sort, le Nigeria, qui a terminé troisième du tournoi il y a deux ans, en B1 et le Sénégal, tenant du titre, en C1.



La Tunisie, la Zambie et la République centrafricaine, qualifiées pour la dernière édition, seront dans le chapeau 1 et réparties dans l'un des trois groupes.



Les équipes qui ne se sont pas qualifiées pour la dernière édition, le Maroc, les débutants de la Sierra Leone, le Ghana, la Tanzanie, le Kenya, l'Afrique du Sud et la RD Congo, seront dans le Pot 2. Elles seront placées dans les positions restantes des poules.







ÉQUIPES QUALIFIÉES POUR LA CAN U-20 DE LA CAF, Égypte 2025



CECAFA : Tanzanie, Kenya

COSAFA : Afrique du Sud, Zambie

UNAF : Égypte (pays hôte), Maroc, Tunisie

UNIFFAC : RD Congo, République centrafricaine

WAFU A : Sénégal, Sierra Leone

WAFU B : Nigéria, Ghana