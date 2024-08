CEDEAO : Guy Marius Sagna salue la disponibilité et la générosité de Moustapha Cissé Lô

Le député Guy Marius Sagna a annoncé sur les réseaux sociaux sa rencontre avec Moustapha Cissé Lô, le quatrième président du parlement de la CEDEAO.



« Je suis allé aujourd’hui à la rencontre de celui qui a été le 4e président du parlement de la CEDEAO monsieur Moustapha Cissé Lô. Je lui ai posé beaucoup de questions. Je salue la disponibilité et la générosité du président Moustapha Cissé Lô. Il a répondu à mes questions et m’a fait plusieurs suggestions et prodigué des conseils.

Une autre Afrique de l’Ouest est nécessaire.

Une autre Afrique de l’Ouest est possible.

GMS, », a écrit Guy Marius Sagna, représentant du Sénégal au parlement de la CEDEAO.





A noter que Moustapha Cissé Lô, ancien collaborateur de Macky Sall, a dirigé le Parlement de la CEDEAO pendant deux mandats consécutifs, de 2016 à 2020.