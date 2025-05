Préparatifs de la Tabaski 2025 : l'État mobilisé pour un approvisionnement sécurisé et organisé en moutons

Un Conseil interministériel consacré à la préparation de la fête de la Tabaski 2025 s’est tenu ce mardi à Dakar, réunissant les principaux acteurs des secteurs concernés. L’objectif : assurer un approvisionnement suffisant, sécurisé et organisé du marché sénégalais en moutons.



La rencontre a permis de dresser le bilan de la campagne 2024, marquée par un enregistrement de 955 175 moutons, soit 118 % de l’objectif initial de 810 000 têtes. Sur ce total, 69 % provenaient de la production locale, tandis que 31 % étaient importés, principalement du Mali et de la Mauritanie (soit 297 488 têtes).



Malgré ces performances, plusieurs défis ont été relevés, notamment le manque d’espace à Dakar, la prolifération de points de vente anarchiques, le retard dans les crédits aux opérateurs, et le coût élevé de l’aliment de bétail.



Pour 2025, le gouvernement prévoit plusieurs mesures d’accompagnement, notamment : -aménagement et propreté des points de vente, avec la mobilisation de la SONAGED et de la Direction du Cadre de Vie pour le nettoyage avant, pendant et après la fête.

-installation de points d’eau temporaires, avec 15 camions-citernes mobilisés.

-étude en cours pour la création d’un grand parc à bétail dans la zone Diamniadio-Thiès.

-mobilisation de financements via la LBA, la BNDE, la DER, le FONSTAB et des institutions de microfinance, pour soutenir l’achat d’aliment de bétail subventionné.



Les mesures de sécurité et de facilitation logistique incluent :

-sécurisation complète de la chaîne d’approvisionnement.

-tolérance de trois bergers par camion de transport.

-exonération des droits et taxes à l’importation des moutons.

-facilitation du transit par la Gambie pour renforcer l’approvisionnement dans le sud du pays.



Pour renforcer le suivi, il est recommandé :

-la mise en œuvre de Plans d’action régionaux sous l’autorité des gouverneurs.

-la surveillance sanitaire renforcée du bétail aux frontières et dans les marchés.

-la soumission d’un rapport-bilan avant le 31 juillet 2025, qui servira de base pour l’élaboration d’un plan d’autosuffisance en moutons de Tabaski.