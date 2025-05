Secteur de l’audiovisuel : l'Etat récolte 180 millions de FCFA de redevances

En l’espace de dix mois, l’État du Sénégal a réussi à collecter 180 millions de FCFA au titre de redevances impayées, grâce à une réforme majeure dans le secteur de la communication.



Cette performance fait suite à un arrêté conjoint signé en décembre 2024, qui a revu à la hausse les montants des redevances dues par les distributeurs de chaînes de télévision étrangère et les éditeurs de radios internationales. Alors que le Trésor public ne percevait auparavant que 10 millions de FCFA par an pour l’exploitation de plusieurs fréquences, les montants collectés ont été portés à 90 millions FCFA par an, soit 180 millions pour les années 2023 et 2024.



Selon un rapport du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN), cette réforme figure parmi les premières mesures entreprises dans le cadre de la réorganisation du secteur.



« Cet exercice a permis de générer de nouvelles ressources pour le Trésor public, dont une partie sera réinjectée dans la chaîne de valeur de l’audiovisuel au Sénégal », ont indiqué les services du ministère dirigé par Alioune Sall.



Ces ressources permettront notamment la mise en place d’un Fonds de développement pour la diffusion et la production audiovisuelle (FDDPA). Ce fonds vise à améliorer les contenus des radios et télévisions locales, en encourageant la production de programmes conformes aux spécificités culturelles nationales.