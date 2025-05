Décès de son aide camp : Ousmane Sonko rend hommage à un homme exceptionnel de rigueur et de professionnalisme

Le commandant Pape Mignane Ndong, aide de camp du Premier ministre Ousmane Sonko, est décédé ce mardi 6 mai des suites d’un malaise. Cette disparition soudaine plonge le chef du gouvernement dans une profonde tristesse.



Réagissant à cette perte, Ousmane Sonko a rendu un vibrant hommage à son collaborateur sur sa page Facebook, saluant la mémoire d’un homme empreint d’humilité et de générosité.

« Notre compagnonnage a été court, 13 mois pendant lesquels j'ai découvert un homme exceptionnel de rigueur et de professionnalisme, de vigilance et d'attention, beaucoup d'affection à mon endroit et à l'endroit de ma famille

Un homme d'humilité et de générosité dont votre éternel sourire était le symbole figé.

Commandant Pape Mignane Ndong, vous nous laissez, à toute l'équipe et à moi, un vide immense.

À votre famille et aux Forces armées nationales, je présente mes sincères condoléances.

Je prie le Seigneur de vous accorder son pardon et sa miséricorde infinis, de vous accorder tous les bienfaits du pèlerinage de la Mecque, que vous deviez effectuer dans quelques jours, et de vous accueillir au rang des vertueux bienheureux. Amiine », a publié Sonko.