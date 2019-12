CEM Artillerie de Louga: le SAEMS et le G7 exigent l’exclusion de l’élève qui avait tabassé son professeur

Le SAEMS et le G7 exigent l’exclusion de l’élève qui avait tabassé son professeur au collège d’enseignement moyenne (CEM) Artillerie de Louga. En assemblée générale, ces syndicats d’enseignants comptent mener le combat au niveau national si les autorités ne réagissent pas.



Les syndicats, par la voie de Serigne Bassirou Diouf, le Secrétaire général du Saems Louga, tient à appliquer la mesure, après avoir épuisé toute la procédure normale en vigueur dans les écoles. Car dit-il, il n’est pas admissible de tolérer un tel comportement.



« Nous avons fait les propositions qui entrent dans le cadre d'une résolution. Des décisions ont été prises, puisque nous avons jugé de retirer la plainte. Ce qui veut dire que la voie judiciaire elle est éteinte. Mais sur le plan administratif, nous avons décidé que l’élève soit exclu de l’école. Et à l’Inspection d’Académie (IA) de prendre ses responsabilités par rapport au Conseil de discipline qui lui a fait savoir comme quoi, l’élève doit quitter l’établissement », tonne M. Diouf.



Poursuivant ses propos, Serigne Bassirou Diouf avertit les autorités : « Si les autorités administratives, et académiques ne prennent pas la responsabilité d’exclure l’élève de cet établissement, le G7 est prêt à remettre les pendules à l’heure, en menant des séries d’actions ».