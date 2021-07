CFEE: bon déroulement des examens malgré le contexte de Covid-19

Ils étaient 293 733 candidats inscrits dont 162 624 filles soit un taux de 55.36 % pour ces dernières. Ils sont répartis dans 1819 centres à travers le territoire national. D’importants moyens financiers et logistiques sont mobilisés pour l’organisation de ces examens qui sont les premiers que les élèves de l’élémentaire passent dans leur vie.



L’administration des épreuves a nécessité la mobilisation de 1819 chefs de centres, 1819 adjoints aux chefs de centres, 11750 salles de classe, 23 500 surveillants et secrétaires au moins. Des dispositions ont été prises sur les plans pédagogique et sanitaire pour le respect du protocole sanitaire, selon les informations du ministère de l’Education nationale. Mardi, tous les candidats interrogés ont jugé les épreuves du premier jour abordables. Il est 10 heures 00 mn.



Dans l’enceinte de la cour du CEM unité 19 des PA, élèves et surveillants observent la pause à l’ombre des arbres pour fuir la forte chaleur. Même si tous les élèves n’ont pas mis leur masque de protection contre la COVID 19, certains, plus avertis, ont le leur sur le visage. Les candidats bien inspirés, ont fini de se pencher sur les premières épreuves. Seuls quelques rares candidats n’ont pas encore fini leurs épreuves et tardent donc à rejoindre leurs camarades dans la cour.



Les candidats Yacine Sène, Abdoulaye Diallo, Mariama Dieng, Alassane Seydi jugent abordables les premières épreuves… Il s’agit de « langue et communication et contrôle des ressources », disent-ils. « Nous attendons la dictée suivie de question et nous espérons que ce sera aussi facile que le français ». Nous n’avons pas de crainte » confie l’un d’entre eux. M. Fall, enseignante à l’école Unité 20 des PA, confie que les examens de l’entré en sixième se sont très bien déroulés.



Tous les candidats ont répondu présents et il n’y a pas d’incidents majeurs à signaler. « Notre établissement a pris toutes les dispositions pour le respect des mesures barrières. A l’entré de l’école, les candidats se lavent les mains avec de l’eau, du savon et de l’eau de javel avant de franchir le seuil de l’école. Avant d’entrer » en salle d’examen, le port du masque est obligatoire et les candidats sont assis un par table, rapporte Le Témoin.